Concert des Ateliers – Tambour BattanT Chemin des Haules Étretat, 10 juin 2023, Étretat.

Étretat,Seine-Maritime

Le printemps est là ! Outre le chant des oiseaux et l’odeur des fleurs, c’est également le retour des concerts de fin d’année !

Tous les élèves de Tambour BattanT ont hâte de monter sur scène après une année d’apprentissage et de répétition.

Jouer, enfin devant un public !

Entrée : 1 €.

Restauration et buvette sur place..

2023-06-10 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-10 . .

Chemin des Haules Salle Henri Dupain

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie



Spring is here! As well as birdsong and the smell of flowers, it’s also the return of the end-of-year concerts!

All Tambour BattanT students can’t wait to take to the stage after a year of learning and rehearsing.

Playing, at last, in front of an audience!

Admission: 1?

Catering and refreshments on site.

¡La primavera ya está aquí! Además del canto de los pájaros y el olor de las flores, ¡vuelven los conciertos de fin de curso!

Todos los alumnos de Tambour BattanT están impacientes por subir al escenario después de un año de aprendizaje y ensayos.

Por fin tocarán ante el público

Entrada: 1?

Catering y refrescos in situ.

Der Frühling ist da! Neben Vogelgezwitscher und dem Duft der Blumen bedeutet das auch, dass die Konzerte zum Jahresende wieder stattfinden!

Alle Schülerinnen und Schüler von Tambour BattanT können es kaum erwarten, nach einem Jahr des Lernens und Probens auf der Bühne zu stehen.

Spielen, endlich vor einem Publikum!

Eintritt: 1 ?

Essen und Trinken vor Ort.

