Atelier : protéger la nature, cultiver la vie Chemin des Gides Martigues, 27 octobre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Bienvenue à la ferme Aïoli Caganis ! Participez à cet écotour pour découvrir cet havre de la biodiversité où la nature et l’agriculture se rejoignent pour créer un écosystème harmonieux.. Familles

2023-10-27 14:00:00 fin : 2023-10-27 17:00:00. EUR.

Chemin des Gides Ferme Aïoli Caganis

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Welcome to the Aïoli Caganis farm! Take part in this ecotour to discover this haven of biodiversity where nature and agriculture come together to create a harmonious ecosystem.

¡Bienvenidos a la granja Aïoli Caganis! Participe en este ecotour para descubrir este remanso de biodiversidad donde la naturaleza y la agricultura se unen para crear un ecosistema armonioso.

Willkommen auf der Aïoli Caganis-Farm! Nehmen Sie an dieser Ökotour teil und entdecken Sie diese Oase der Artenvielfalt, in der Natur und Landwirtschaft zusammenkommen und ein harmonisches Ökosystem schaffen.

