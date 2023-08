Au plus près de la nature dans une ferme agroécologique Chemin des Gides Martigues, 17 septembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

En septembre, le patrimoine vivant est à l’honneur dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. A Martigues, on vous propose une visite d’une ferme pour échanger avec les agriculteurs, ramasser votre déjeuner et le cuisiner aux côtés d’un chef.. Familles

2023-09-17 09:30:00 fin : 2023-09-17 15:00:00. EUR.

Chemin des Gides Ferme Aïoli Caganis

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In September, living heritage is in the spotlight as part of the European Heritage Days. In Martigues, you are offered a visit to a farm to talk to the farmers, pick up your lunch and cook it alongside a chef.

En septiembre, el patrimonio vivo es el centro de atención como parte de las Jornadas Europeas del Patrimonio. En Martigues, se le ofrece una visita a una granja para hablar con los agricultores, recoger su almuerzo y cocinarlo junto a un chef.

Im September steht das lebendige Erbe im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals im Mittelpunkt. In Martigues wird Ihnen ein Besuch auf einem Bauernhof angeboten, um mit den Bauern zu sprechen, Ihr Mittagessen abzuholen und es gemeinsam mit einem Koch zuzubereiten.

Mise à jour le 2023-08-18 par Office de Tourisme de Martigues