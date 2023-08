Forum des associations Chemin des Gabares Chancelade, 2 septembre 2023, Chancelade.

Chancelade,Dordogne

Samedi 2 Septembre

Forum des associations

Complexe sportif Jean & Renée Septembre (route de l’Évêque) – De 10h à 17h

Journée de présentation du tissu associatif de Marsac, une vingtaine d’associations présentes. Des initiations seront proposées, des démonstrations, des animations au micro avec des lots à gagner, défi du maximum de stands visités, et jeux gonflables pour les adultes et enfants.

Buvette et restauration sur place proposées par le Comité des fêtes.

Réception des nouveaux habitants à 10h dans le gymnase.

Distribution de sacs jaunes toute la journée.

Tél. : 05 53 06 47 47.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 17:00:00.

Chemin des Gabares Complexe sportif municipal Jean & Renée

Chancelade 24650 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, September 2nd

Forum des associations

Complexe sportif Jean & Renée Septembre (route de l?Évêque) ? 10 a.m. to 5 p.m

A day to present Marsac?s associative fabric, with around twenty associations present. Initiations, demonstrations, microphone entertainment with prizes to be won, challenge for the maximum number of stands visited, and inflatable games for adults and children.

Refreshments and catering provided by the Comité des fêtes.

Reception for new residents at 10 a.m. in the gymnasium.

Distribution of yellow bags all day.

Tel: 05 53 06 47 47

Sábado 2 de septiembre

Foro de las asociaciones

Complejo deportivo Jean & Renée Septembre (route de l’Évêque) ? De 10.00 a 17.00 h

Jornada de presentación del tejido asociativo de Marsac, con la presencia de una veintena de asociaciones. Habrá cursillos de iniciación, demostraciones, animaciones con micrófono y premios, un desafío para ver el mayor número posible de stands y juegos hinchables para adultos y niños.

El Comité de Fiestas ofrecerá refrescos y tentempiés.

Recepción de los nuevos residentes a las 10 h en el gimnasio.

Distribución de bolsas amarillas a lo largo del día.

Teléfono: 05 53 06 47 47

Samstag, 2. September

Forum der Vereine

Sportkomplex Jean & Renée Septembre (route de l’Évêque) ? Von 10 bis 17 Uhr

Tag der Präsentation des Vereinswesens von Marsac, etwa 20 Vereine sind vertreten. Es werden Einführungen, Vorführungen und Mikrophonanimationen angeboten, bei denen es Preise zu gewinnen gibt.

Das Festkomitee bietet Getränke und Speisen an.

Empfang der neuen Einwohner um 10 Uhr in der Turnhalle.

Verteilung von gelben Säcken den ganzen Tag über.

Tel.: 05 53 06 47 47

Mise à jour le 2023-08-15 par OT de Périgueux