Balade dans le Saint-Emilionnais en VAE Chemin des Fossés – Caves du Manoir Saint-Émilion, 19 octobre 2023, Saint-Émilion.

Saint-Émilion,Gironde

Balade dans le Saint-Emilionnais à vélo à assistance électrique avec guide et visite.

Le triptyque « vignoble/dégustation/pique-nique » gagnant !

Se laisser guider dans le vignoble et à vélo, une autre façon de le découvrir ou redécouvrir.

Paysages, patrimoine pour le plaisir des yeux, en attendant celui des papilles !

Visite d’un vignoble Grand Cru Classé et dégustation suivies d’un pique-nique « au château ».

Et repartir, profiter d’un après-midi automnal, des couleurs du vignoble, des derniers rayons du soleil…

Pour adulte et enfant accompagné, à partir de 140 cm.

Groupe de 4 personnes minimum, 6 maximum.

RÉSERVATION 48H À L’AVANCE !.

2023-10-19 fin : 2023-10-22 17:00:00. EUR.

Chemin des Fossés – Caves du Manoir

Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Electrically-assisted bicycle tour of Saint-Emilion with guide and visit.

The winning « vineyard/tasting/picnic » triptych!

Let yourself be guided through the vineyards by bike, another way to discover or rediscover them.

Landscapes and heritage for the pleasure of the eyes, while waiting for the pleasure of the taste buds!

Visit a Grand Cru Classé vineyard and enjoy a tasting followed by a picnic « at the château ».

Then it’s off to enjoy an autumn afternoon, the colors of the vineyards, the last rays of sunshine…

For adults and accompanied children, from 140 cm.

Groups of 4 minimum, 6 maximum.

BOOK 48 HOURS IN ADVANCE!

Recorrido en bicicleta eléctrica por la región de Saint-Emilion, con guía y visita.

¡Una combinación ganadora de viñedo, cata de vinos y picnic!

Déjese guiar en bicicleta por los viñedos, otra forma de descubrirlos o redescubrirlos.

Paisajes y patrimonio para deleitarse la vista, ¡a la espera de que disfruten sus papilas gustativas!

Visite un viñedo Grand Cru Classé y disfrute de una cata de vinos, seguida de un picnic en el castillo.

A continuación, disfrute de una tarde otoñal, de los colores de los viñedos y de los últimos rayos de sol…

Para adultos y niños acompañados, a partir de 140 cm.

Grupos de 4 personas mínimo, 6 máximo.

RESERVE CON 48 HORAS DE ANTELACIÓN

Fahrt durch das Saint-Emilionnais mit einem elektrisch unterstützten Fahrrad mit Führer und Besichtigung.

Das Triptychon « Weinberg/Weinprobe/Picknick » gewinnt!

Sich durch die Weinberge und auf dem Fahrrad führen lassen, eine andere Art, sie zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Landschaften, Kulturerbe für die Augen, in Erwartung der Gaumenfreuden!

Besichtigung eines Grand Cru Classé-Weinbergs und Verkostung, gefolgt von einem Picknick « im Schloss ».

Und wieder abreisen, um einen Herbstnachmittag, die Farben der Weinberge und die letzten Sonnenstrahlen zu genießen…

Für Erwachsene und Kinder in Begleitung, ab 140 cm Körpergröße.

Gruppe von mindestens 4, höchstens 6 Personen.

48 STUNDEN IM VORAUS RESERVIEREN!

