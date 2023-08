Forum des associations Chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence, 3 septembre 2023, Beaumont-lès-Valence.

Beaumont-lès-Valence,Drôme

Le nouveau Forum de Beaumont-lès-Valence vous accueillera avec la possibilité de voir de nombreuses démonstrations des différentes associations de la commune..

2023-09-03 10:00:00 fin : 2023-09-03 17:00:00. .

Chemin des Fontaines Espace Charles de Gaulle

Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Beaumont-lès-Valence’s new Forum will welcome you with a host of demonstrations by the town’s various associations.

El nuevo Foro de Beaumont-lès-Valence le acogerá con numerosas demostraciones de las distintas asociaciones de la ciudad.

Das neue Forum in Beaumont-lès-Valence wird Sie mit der Möglichkeit begrüßen, zahlreiche Vorführungen der verschiedenen Vereine der Gemeinde zu sehen.

Mise à jour le 2023-08-16 par Valence Romans Tourisme