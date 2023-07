38e édition Cheval Passion Chemin des Félons Avignon, 17 janvier 2023, Avignon.

Avignon,Vaucluse

Grand rendez-vous équestre du Sud de la France, le salon Cheval Passion présente 1000 chevaux, 250 exposants, de nombreux concours, un riche programme d’animations dont le prestigieux Gala des Crinières d’or et l’ambiance festive de son Cabaret équestre..

2023-01-17 09:00:00 fin : 2023-01-21 19:00:00. .

Chemin des Félons Parc des Expositions – Route de l’aérodrome

Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Avignon turns into the world capital of horsemanship, with its magnificent Cheval Passion equestrian festival. The 3rd biggest show in all of Europe and unrivalled for creativity.

El festival ecuestre, convierte Aviñón en la capital del caballo. Es el tercer salón de este tipo en Europa y sin lugar a dudas el más creativo.

Avignon mit seinem Pferdefestival zum Zentrum der Pferdewelt. Es ist europaweit die drittgrößte Pferdeveranstaltung dieser Art und zweifellos die kreativste

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme Avignon Tourisme