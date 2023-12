Fête de la Nature et des jeux Chemin des Falaises Paluel Catégories d’Évènement: Paluel

Seine-Maritime Fête de la Nature et des jeux Chemin des Falaises Paluel, 21 septembre 2024, Paluel. Paluel Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-09-21

fin : 2024-09-22 Fête de la nature et des jeux au Clos des fées .

Animations diverses, ateliers, démonstrations, concert, feu d’artifice… Accès libre et gratuit.

La participation à toutes les animations est gratuite.

Certaines animations nécessitent une réservation. Programme à venir….

Fête de la nature et des jeux au Clos des fées .

Animations diverses, ateliers, démonstrations, concert, feu d’artifice… Accès libre et gratuit.

La participation à toutes les animations est gratuite.

Certaines animations nécessitent une réservation. Programme à venir…

Fête de la nature et des jeux au Clos des fées .

Animations diverses, ateliers, démonstrations, concert, feu d’artifice… Accès libre et gratuit.

La participation à toutes les animations est gratuite.

Certaines animations nécessitent une réservation. Programme à venir… .

Chemin des Falaises Le clos des fées

Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie

Mise à jour le 2023-12-21 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre Détails Catégories d’Évènement: Paluel, Seine-Maritime Autres Code postal 76450 Lieu Chemin des Falaises Adresse Chemin des Falaises Le clos des fées Ville Paluel Departement Seine-Maritime Lieu Ville Chemin des Falaises Paluel Latitude 49.850878 Longitude 0.6225036 latitude longitude 49.850878;0.6225036

Chemin des Falaises Paluel Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paluel/