Ateliers au jardin « taille des fruitiers » Chemin des Falaises Paluel, 20 mars 2024, Paluel.

Paluel Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 14:00:00

fin : 2024-03-20

Les jardiniers du clos des fées, David et Kévin, vous proposent un atelier « taille des fruitiers »

La participation à l’atelier est gratuite, mais sur réservation.

Prévoir paire de gants et sécateurs.

4 dates :

> mercredi 14 février à 14h

> samedi 17 février à 10h

> samedi 16 mars à 10h

> mercredi 20 mars à 14h.

Chemin des Falaises Clos des fées

Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre