Festival courants d’air « jeux, deux, quatre, mains » Chemin des Falaises Paluel, 14 octobre 2023, Paluel.

Paluel,Seine-Maritime

Concert par le conservatoire de la Côte d’Albâtre « JEUX… DEUX… QUATRE… MAINS »

Schumann, Fauré, Ravel, Schubert, Bizet

Corine Bertucat / Pierre Jolibois (piano)

A 20h au clos des fées. Entrée gratuite sur réservation uniquement..

2023-10-14 20:00:00 fin : 2023-10-14 . .

Chemin des Falaises Clos des fées

Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie



Concert by the Conservatoire de la Côte d’Albâtre « JEUX… TWO… FOUR… HANDS »

Schumann, Fauré, Ravel, Schubert, Bizet

Corine Bertucat / Pierre Jolibois (piano)

8pm at Clos des Fées. Free admission by reservation only.

Concierto del Conservatoire de la Côte d’Albâtre « JEUX… DOS… CUATRO… MANOS »

Schumann, Fauré, Ravel, Schubert, Bizet

Corine Bertucat / Pierre Jolibois (piano)

A las 20:00 h en el Clos des Fées. Entrada gratuita previa reserva.

Konzert des Conservatoire de la Côte d’Albâtre « JEUX… ZWEI … VIER … HÄNDE »

Schumann, Fauré, Ravel, Schubert, Bizet

Corine Bertucat / Pierre Jolibois (Klavier)

Um 20 Uhr im Clos des Fées. Freier Eintritt nur mit Reservierung.

