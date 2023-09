Festival courants d’air « Tableau d’une exposition » Chemin des Falaises Paluel, 13 octobre 2023, Paluel.

Paluel,Seine-Maritime

Un petit spectacle pour tous.

Chorégraphie d’Olivier Viaud, sur la musique de M. Moussorgski.

Marion Denhaerynck (comédienne-danseuse).

Spectacle accessible à tous, dès 3 ans

A 19h au clos des fées. Entrée gratuite sur réservation uniquement..

2023-10-13 19:00:00 fin : 2023-10-13 . .

Chemin des Falaises Clos des fées

Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie



A little show for everyone.

Choreography by Olivier Viaud, to music by M. Moussorgski.

Marion Denhaerynck (actress-dancer).

Open to all, ages 3 and up

At 7pm at Clos des Fées. Free admission by reservation only.

Un pequeño espectáculo para todos.

Coreografía de Olivier Viaud, con música de M. Mussorgsky.

Marion Denhaerynck (actriz-bailarina).

Espectáculo abierto a todos, a partir de 3 años

A las 19.00 h en el Clos des Fées. Entrada gratuita previa reserva.

Eine kleine Aufführung für alle.

Choreographie von Olivier Viaud, zur Musik von M. Mussorgski.

Marion Denhaerynck (Schauspielerin und Tänzerin).

Aufführung für alle ab 3 Jahren

Um 19 Uhr im Clos des fées. Freier Eintritt nur mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-18 par Normandie Tourisme / Attitude Manche