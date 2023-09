Théâtre – terre de paroles Chemin des Falaises Paluel, 6 octobre 2023, Paluel.

Paluel,Seine-Maritime

Théâtre, dans le cadre du festival Terres de Paroles

Joseph Java l’interview – Questions de poésie générale.

Au clos des fées à 20h. Gratuit mais sur réservation obligatoire..

2023-10-06 20:00:00 fin : 2023-10-06 . .

Chemin des Falaises Clos des fées

Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie



Theater, as part of the Terres de Paroles festival

Joseph Java the interview? General poetry questions.

Au clos des fées, 8pm. Free, but booking essential.

Teatro, en el marco del festival Terres de Paroles

Joseph Java la entrevista? Preguntas de poesía general.

En el Clos des Fées a las 20:00 h. Gratuito pero imprescindible reservar.

Theater, im Rahmen des Festivals Terres de Paroles

Joseph Java das Interview ? Fragen der allgemeinen Poesie.

Im Clos des fées um 20 Uhr. Kostenlos, aber mit obligatorischer Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche