Visite guidée des falaises et du bord de mer Chemin des Falaises Paluel, 31 août 2023, Paluel.

Paluel,Seine-Maritime

Visite en compagnie des techniciens du Syndicat Mixte du littoral 76 : changement climatique, recul de la falaise, submersion …

Proposée par le Syndicat Mixte du Littoral de la Seine-Maritime.

Heure du RDV à confirmer. Venir chaussé confortablement pour la marche.

Gratuit sur inscription au 02 35 99 25 46.

2023-08-31 à ; fin : 2023-08-31 . .

Chemin des Falaises Clos des fées

Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie



Visit with the technicians of the Syndicat Mixte du Littoral 76: climate change, cliff recession, submersion …

Proposed by the Syndicat Mixte du Littoral de la Seine-Maritime.

Meeting time to be confirmed. Come with comfortable shoes for the walk.

Free on registration at 02 35 99 25 46

Visita en compañía de técnicos del Syndicat Mixte du Littoral 76: cambio climático, retroceso de acantilados, sumersión…

Propuesto por el Syndicat Mixte du Littoral de la Seine-Maritime.

Hora de encuentro por confirmar. Venir con calzado cómodo para el paseo.

Inscripción gratuita en el 02 35 99 25 46

Besuch in Begleitung von Technikern des Syndicat Mixte du Littoral 76: Klimawandel, Rückgang der Klippen, Überflutung …

Angeboten vom Syndicat Mixte du Littoral de Seine-Maritime.

Uhrzeit des Treffpunkts muss noch bestätigt werden. Bitte tragen Sie bequeme Schuhe für die Wanderung.

Kostenlos nach Anmeldung unter 02 35 99 25 46

