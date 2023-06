Gaïa Loisirs : Filets Suspendus, Sentier Ludik’, Explor Games, Trottinette ElectriK’s, Nuits perchées, Guinguette Chemin des Eterpets Lamoura, 29 juin 2023, Lamoura.

Lamoura,Jura

Activités ludiques : Filets suspendus, sentier Ludik’, Explor’Games, Trottinettes ElectriK’s.

Guinguette locale avec resto et boissons.

Chemin des Eterpets

Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté



Fun activities: Hanging nets, Ludik’ trail, Explor’Games, ElectriK’s scooters.

Local guinguette with restaurant and drinks

Actividades lúdicas: redes colgantes, sendero Ludik’, juegos Explor?Games, patinetes ElectriK’s.

Guinguette local con restaurante y bebidas

Spielerische Aktivitäten: Hängende Netze, Ludik’-Pfad, Explor’Games, ElectriK’s-Trottinetts.

Lokale Guinguette mit Resto und Getränken

Mise à jour le 2023-06-27 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses