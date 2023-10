Course de Caisses à savon – 20ème Grand prix du lac – 5ème Souvenir Aurélie Chemin des Espagnols – route du lac Saint-Rémy-de-Provence, 15 octobre 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Saint-Rémy-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Course de caisses à savon sur le Chemin des Espagnols, direction le Lac de Peïroou à Saint-Rémy-de-Provence !.

2023-10-15 07:00:00 fin : 2023-10-15 . .

Chemin des Espagnols – route du lac

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Soapbox race on the Chemin des Espagnols, towards the Lac de Peïroou in Saint-Rémy-de-Provence!

Carrera de jabalinas por el Chemin des Espagnols, en dirección al lago de Peïroou, en Saint-Rémy-de-Provence

Seifenkistenrennen auf dem Chemin des Espagnols, Richtung Lac de Peïroou in Saint-Rémy-de-Provence!

