Réveillon du Nouvel An 2024 Chemin des écoliers Saint-Vincent Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Vincent Réveillon du Nouvel An 2024 Chemin des écoliers Saint-Vincent, 31 décembre 2023, Saint-Vincent. Saint-Vincent Haute-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:30:00

fin : 2023-12-31 Venez fêter le passage à la nouvelle année avec la Team la Trapanelle !

Dès 19h30, venez profiter de la soirée dansante.

Un repas sera servi sous forme de buffet à partir de 22h.

Réservation avant le 23 décembre..

Venez fêter le passage à la nouvelle année avec la Team la Trapanelle !

Dès 19h30, venez profiter de la soirée dansante.

Un repas sera servi sous forme de buffet à partir de 22h.

Réservation avant le 23 décembre. EUR.

Chemin des écoliers Salle polyvalente

Saint-Vincent 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-12-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Saint-Vincent Autres Code postal 43800 Lieu Chemin des écoliers Adresse Chemin des écoliers Salle polyvalente Ville Saint-Vincent Departement Haute-Loire Lieu Ville Chemin des écoliers Saint-Vincent Latitude 45.145299 Longitude 3.9093 latitude longitude 45.145299;3.9093

Chemin des écoliers Saint-Vincent Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vincent/