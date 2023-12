La dictée du Pays Issigeacois Chemin des écoliers Issigeac, 4 février 2024, Issigeac.

Issigeac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 15:00:00

fin : 2024-02-04

L’Amicale propose ce nouveau rendez-vous annuel afin de promouvoir le patrimoine culturel d’Issigeac et ses alentours.

Une séance dictée pour tous. Pour le plaisir de passer une après-midi hivernal et partager l’esprit de la littérature. Venez avec votre plume ou votre stylo, nous nous occupons du reste..

L’Amicale propose ce nouveau rendez-vous annuel afin de promouvoir le patrimoine culturel d’Issigeac et ses alentours.

Une séance dictée pour tous. Pour le plaisir de passer une après-midi hivernal et partager l’esprit de la littérature. Venez avec votre plume ou votre stylo, nous nous occupons du reste.

L’Amicale propose ce nouveau rendez-vous annuel afin de promouvoir le patrimoine culturel d’Issigeac et ses alentours.

Une séance dictée pour tous. Pour le plaisir de passer une après-midi hivernal et partager l’esprit de la littérature. Venez avec votre plume ou votre stylo, nous nous occupons du reste.

.

Chemin des écoliers Maison des services

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides