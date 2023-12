Spectacle et galette des rois Chemin des écoliers Issigeac, 27 janvier 2024, Issigeac.

Issigeac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 16:30:00

fin : 2024-01-27

L’association ACTIF vous propose de vous présenter à 17h, un spectacle burlesque « Le Fantastic Shorty Show » ou adultes et enfants seront enchantés par ce personnage de Shorty plein de poésie et d’humour créé par la compagnie Mark Houchin .

Une galette des rois vous sera offerte avec votre entrée et une buvette se tiendra à votre disposition durant cet après-midi conviviale et enchanteur. Venez nombreux vous divertir par cette fraîche journée d’hiver !.

EUR.

Chemin des écoliers Maison des services

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides