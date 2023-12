Stage Cirque Chemin des écoliers Issigeac, 1 décembre 2023, Issigeac.

Issigeac,Dordogne

Morgane vous propose un stage d’initiation aux arts du cirque en partenariat avec l’Amicale Laïque d’Issigeac.

Au programme : jonglerie, acrobaties, équilibres, jeu d’acteur..

2024-01-05 fin : 2024-01-05 19:00:00. .

Chemin des écoliers Salle multiservices

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Morgane offers an introductory course in circus arts in partnership with the Amicale Laïque d’Issigeac.

On the program: juggling, acrobatics, balancing and acting.

Morgane ofrece un curso de iniciación a las artes circenses en colaboración con la Amicale Laïque d’Issigeac.

En el programa: malabares, acrobacias, equilibrios e interpretación.

Morgane bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit der Amicale Laïque von Issigeac einen Einführungskurs in die Zirkuskünste an.

Auf dem Programm stehen Jonglieren, Akrobatik, Balancieren und Schauspiel.

Mise à jour le 2023-11-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides