Réveillon Nouvel An 2024 Chemin des écoliers Issigeac, 31 décembre 2023, Issigeac.

Issigeac,Dordogne

L’association VDH 24/47 vous propose son réveillon sur le thème cabaret chic !

Soirée petit spectacle animée par l’équipe, menu, soirée dansante et cotillons, au profit de l’association.

Menu adulte :

1 kir accompagné d’un assortiment de petits fours maison.

Foie gras et ses toasts de pain d’épices maison.

Aumônière de Saint-Jacques et son gratin dauphinois.

Assortiments de fromages sur son lit de salade.

Délicieux aux 3 chocolats et son verre de cidre rosé.

Menu enfant moins de 10 ans :

1 verre de soda au choix.

Jambon + gratin dauphinois.

Fromage.

Dessert.

Tenue de circonstance.

Sur réservation jusqu’au 24/12

Places limitées..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Chemin des écoliers Salle multiactivité

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The VDH 24/47 association invites you to its cabaret chic New Year’s Eve party!

An evening of entertainment by the team, a menu, dancing and party favors, all in aid of the association.

Adult menu :

1 kir accompanied by an assortment of homemade petits fours.

Foie gras with home-made gingerbread toast.

Scallop aumônière with gratin dauphinois.

Assorted cheeses on a bed of salad.

Delicious 3 chocolates with a glass of rosé cider.

Children’s menu under 10 :

1 glass of soda of your choice.

Ham + gratin dauphinois.

Cheese.

Dessert.

Appropriate attire.

On reservation until 24/12

Places limited.

La asociación VDH 24/47 organiza una fiesta de Nochevieja a lo cabaret chic

Una velada amenizada por el equipo, un menú, baile y regalos, todo a beneficio de la asociación.

Menú para adultos :

1 kir acompañado de un surtido de petits fours caseros.

Foie gras con tostadas caseras de pan de especias.

Aumônière de vieiras con gratin dauphinois.

Surtido de quesos sobre un lecho de ensalada.

Deliciosos 3 chocolates con un vaso de sidra rosada.

Menú infantil para menores de 10 años :

1 vaso de refresco a elegir.

Jamón + gratin dauphinois.

Queso.

Postre.

Vestimenta adecuada.

Con reserva hasta el 24/12

Plazas limitadas.

Der Verein VDH 24/47 bietet Ihnen seinen Silvesterabend mit dem Thema Cabaret Chic an!

Abend mit kleiner Show, die vom Team moderiert wird, Menü, Tanzabend und Cotillons, zugunsten des Vereins.

Menü für Erwachsene :

1 Kir mit einer Auswahl an hausgemachten Petit Fours.

Gänseleberpastete mit hausgemachtem Lebkuchen-Toast.

Aumônière de Saint-Jacques und Gratin dauphinois.

Käsesortiment auf seinem Salatbett.

Délicieux aux 3 chocolats und ein Glas Cidre rosé.

Menü für Kinder unter 10 Jahren :

1 Glas Soda nach Wahl.

Schinken + Gratin dauphinois.

Käse.

Dessert.

Dem Anlass entsprechende Kleidung.

Auf Reservierung bis zum 24.12

Begrenzte Plätze.

