Histoire et goûter de Noël Chemin des écoliers Issigeac, 1 décembre 2023, Issigeac.

Issigeac,Dordogne

Nous vous raconterons quelques histoire de Noël et vous offrirons un petit goûter..

2023-12-27 fin : 2023-12-27 . EUR.

Chemin des écoliers Médiathèque

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



We’ll tell you a few Christmas stories and offer you a snack.

Le contaremos algunas historias navideñas y le ofreceremos un tentempié.

Wir werden Ihnen einige Weihnachtsgeschichten erzählen und Ihnen einen kleinen Snack anbieten.

