Ateliers créatifs de Noël Chemin des écoliers Issigeac, 13 décembre 2023, Issigeac.

Issigeac,Dordogne

À la médiathèque lorsque les livres sont abimés ou trop vieux, nous devons les enlever de nos étagères. En jargon de bibliothécaires, cela s’appelle le « désherbage ». Ces livres sont destinés à être détruits mais peuvent aussi avoir une deuxième vie sous une autre forme…

Une de nos lectrice animera des ateliers gratuits de décorations de Noëls pour adultes et enfants (guirlandes d’étoiles et boule en origami) en recyclant les pages de ces ouvrages..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . EUR.

Chemin des écoliers Médiathèque municipale

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



At the media library, when books are damaged or too old, we have to remove them from our shelves. In library jargon, this is called « weeding ». These books are destined for destruction, but can also have a second life in another form…

One of our readers will be running free Christmas decoration workshops for adults and children (star garlands and origami baubles) using recycled pages from these books.

En la biblioteca multimedia, cuando los libros están dañados o son demasiado viejos, tenemos que retirarlos de nuestras estanterías. En la jerga bibliotecaria, esto se llama « escardar ». Estos libros están destinados a ser destruidos, pero también pueden tener una segunda vida de otra forma…

Uno de nuestros lectores va a organizar talleres gratuitos de decoración navideña para adultos y niños (guirnaldas de estrellas y adornos de origami) con páginas recicladas de estos libros.

Wenn in der Mediathek Bücher beschädigt oder zu alt sind, müssen wir sie aus unseren Regalen entfernen. Im Jargon der Bibliothekare wird dies « Unkrautvernichtung » genannt. Diese Bücher sind zur Vernichtung bestimmt, können aber auch ein zweites Leben in anderer Form haben…

Eine unserer Lektorinnen wird kostenlose Workshops zur Herstellung von Weihnachtsdekorationen für Erwachsene und Kinder anbieten (Sternengirlanden und Origami-Kugeln), indem sie die Seiten dieser Bücher wiederverwendet.

Mise à jour le 2023-11-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides