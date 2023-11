Marché de Noël de l’association VDH Chemin des écoliers Issigeac, 3 décembre 2023, Issigeac.

Issigeac,Dordogne

Pour la première année, l’association VDH 24/47 vous invite à leur marché de Noël :

Bourse au jouets

Animation musicale par DJ Julien

Vente de tickets de tombola ballons

Ventes de pain d’épices maison

Décoration artisanale

Carte de vœux faites mains

Lutin…

Mini séances photos de Noël par Guyom photographe.

3 photos travaillées.

Réservation obligatoire, places limitées..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

Chemin des écoliers Salle multiactivités

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For the first year, the VDH 24/47 association invites you to their Christmas market:

Toy market

Musical entertainment by DJ Julien

Sale of balloon tombola tickets

Sales of homemade gingerbread

Handmade decorations

Hand-made greeting cards

Elf…

Mini Christmas photo shoots by Guyom photographe.

3 photos.

Reservations required, places limited.

Por primer año, la asociación VDH 24/47 le invita a su mercadillo navideño:

Mercado de juguetes

Animación musical a cargo de DJ Julien

Venta de tickets para la tómbola de globos

Venta de pan de jengibre casero

Decoraciones caseras

Tarjetas de felicitación hechas a mano

Duende…

Mini sesión de fotos navideñas por el fotógrafo Guyom.

se harán 3 fotos.

Imprescindible reservar, plazas limitadas.

Zum ersten Mal lädt der VDH 24/47 Sie zu seinem Weihnachtsmarkt ein:

Spielzeugbörse

Musikalische Unterhaltung durch DJ Julien

Verkauf von Losen für die Luftballon-Tombola

Verkauf von selbstgebackenem Lebkuchen

Handgemachte Dekorationen

Handgemachte Grußkarten

Wichteln …

Mini-Weihnachtsfotoshootings von Guyom Fotograf.

3 Fotos werden bearbeitet.

Reservierung erforderlich, begrenzte Plätze.

