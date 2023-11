Bal des années 80/90 Chemin des écoliers Issigeac, 25 novembre 2023, Issigeac.

Issigeac,Dordogne

Pour cette soirée, venez vivre ou revivre l’ambiance des bals des années 80/90 avec DJ Jon May.

Au menu du repas :

Entrée

Choucroute

1 verre de bière

Sur réservation..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Chemin des écoliers Maison des services

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For this evening, come and experience or relive the atmosphere of the 80/90s dances with DJ Jon May.

On the menu:

Starters

Sauerkraut

1 glass of beer

Reservations required.

Para esta noche, ven a vivir o revivir el ambiente de los bailes de los años 80 y 90 con DJ Jon May.

En el menú:

Entrantes

Chucrut

1 vaso de cerveza

Reserva obligatoria.

An diesem Abend können Sie mit DJ Jon May die Stimmung der Bälle der 80er und 90er Jahre erleben oder wieder aufleben lassen.

Auf der Speisekarte stehen:

Vorspeise

Sauerkraut

1 Glas Bier

Auf Vorbestellung.

