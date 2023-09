Bourse aux livres Chemin des écoliers Issigeac, 12 novembre 2023, Issigeac.

Issigeac,Dordogne

L’amicale laïque d’Issigeac vous invites à une bourse aux livres, venez chiner et peut-être découvrir un futur coup de cœur littéraire. Inscription des participants du 2 octobre au 4 novembre..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 15:00:00. EUR.

Chemin des écoliers Salle multiactivité

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



L’amicale laïque d’Issigeac invites you to a book sale. Come and browse and maybe discover a future literary favorite. Registration from October 2 to November 4.

L’amicale laïque d’Issigeac le invita a una venta de libros. Venga a regatear y tal vez descubra un futuro favorito literario. Inscripciones del 2 de octubre al 4 de noviembre.

Die Amicale laïque von Issigeac lädt Sie zu einer Bücherbörse ein. Kommen Sie zum Stöbern und entdecken Sie vielleicht einen zukünftigen literarischen Favoriten. Anmeldung der Teilnehmer vom 2. Oktober bis zum 4. November.

Mise à jour le 2023-09-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides