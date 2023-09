Halloween pour tous : pour les enfants Chemin des écoliers Issigeac, 31 octobre 2023, Issigeac.

Issigeac,Dordogne

Pour Halloween, les enfants sont invités à une soirée qui sera animée par DJ Julien. 1 boisson, 1 gâteau et 1 surprise seront offert. Sur réservation..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Chemin des écoliers Salle multiactivité

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For Halloween, children are invited to a party hosted by DJ Julien. 1 drink, 1 cake and 1 surprise will be provided. Reservations required.

Para Halloween, los niños están invitados a una fiesta organizada por DJ Julien. se ofrecerá 1 bebida, 1 tarta y 1 sorpresa. Es necesario reservar.

An Halloween sind die Kinder zu einer Party eingeladen, die von DJ Julien moderiert wird. 1 Getränk, 1 Kuchen und 1 Überraschung werden angeboten. Reservierung erforderlich.

