Halloween pour tous : pour les adultes Chemin des écoliers Issigeac, 31 octobre 2023, Issigeac.

Issigeac,Dordogne

Pour Halloween, les adultes sont invités à une soirée dansante. Présence d’une buvette et possibilité de manger sur place avec un menu burger (cocktail, burger, chips et dessert). Participation libre.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Chemin des écoliers Salle multiactivité

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For Halloween, adults are invited to a dance party. There’s a refreshment bar and a burger menu (cocktail, burger, chips and dessert). Free admission

Para Halloween, los adultos están invitados a una fiesta de baile. Habrá una barra de refrescos y un menú de hamburguesas (cóctel, hamburguesa, patatas fritas y postre). Entrada gratuita

An Halloween sind die Erwachsenen zu einem Tanzabend eingeladen. Es gibt einen Imbiss und die Möglichkeit, vor Ort ein Burgermenü zu essen (Cocktail, Burger, Chips und Dessert). Freie Teilnahme

