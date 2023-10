Atelier acrylique avec Laurence Chartral Chemin des écoliers Issigeac, 7 octobre 2023, Issigeac.

Issigeac,Dordogne

L’association Les Couleurs de Pierre Belvès propose un atelier acrylique avec l’artiste peintre Laurence Chartral. Le nombre de places est limité à 10 participants et le matériel est fourni.

Vous pourrez bénéficier de précieux conseils d’une professionnelle.

A partir de 15 ans. Sur réservation..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 17:30:00. EUR.

Chemin des écoliers Salle multiservices

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The association Les Couleurs de Pierre Belvès offers an acrylic workshop with painter Laurence Chartral. Places are limited to 10 participants, and materials are provided.

You’ll benefit from invaluable advice from a professional.

Ages 15 and up. Reservations required.

La asociación Les Couleurs de Pierre Belvès propone un taller de acrílico con la pintora Laurence Chartral. Las plazas están limitadas a 10 participantes y se proporcionan los materiales.

Se beneficiará de los valiosos consejos de una profesional.

A partir de 15 años. Reserva previa.

Der Verein Les Couleurs de Pierre Belvès bietet einen Acryl-Workshop mit der Malerin Laurence Chartral an. Die Anzahl der Plätze ist auf 10 Teilnehmer begrenzt und das Material wird zur Verfügung gestellt.

Sie können von wertvollen Ratschlägen einer Fachfrau profitieren.

Ab einem Alter von 15 Jahren. Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides