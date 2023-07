Soirée jeux » À quoi tu penses ? » Chemin des Écoliers Camblanes-et-Meynac, 7 juillet 2023, Camblanes-et-Meynac.

Camblanes-et-Meynac,Gironde

La ludothèque vous propose une soirée-jeux où il faudra réussir à se glisser dans la tête des autres. Pour cette dernière soirée-jeux de la saison ludique, la ludothèque vous invite à découvrir des jeux où il faudra deviner ce que pense vos adversaires et/ou vos partenaires. Au programme, des jeux comme The Number, The Mind, Longueur d’ondes ou encore Fugitive. Petit bonus pour ce jour de passage du Tour de France avec quelques jeux de cyclisme pour les amateurs de bicyclette (Flamme rouge, Sprinter, Vélonimo et Dicycle Race)..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . EUR.

Chemin des Écoliers

Camblanes-et-Meynac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The toy library invites you to a game night where you’ll have to guess what other people are thinking. For the last game night of the season, the toy library invites you to discover games where you’ll have to guess what your opponents and/or partners are thinking. The program includes games such as The Number, The Mind, Longueur d’ondes and Fugitive. A little bonus for this day of the Tour de France, with a few cycling games for bicycle enthusiasts (Flamme rouge, Sprinter, Vélonimo and Dicycle Race).

La ludoteca organiza una noche de juegos en la que tendrás que adivinar lo que piensan los demás. Para la última noche de juegos de la temporada, la ludoteca te invita a descubrir juegos en los que tendrás que adivinar lo que piensan tus adversarios y/o compañeros. El programa incluye juegos como El Número, La Mente, Longueur d’ondes y Fugitivo. Un pequeño plus en este día de paso del Tour de Francia, con algunos juegos ciclistas para los aficionados a la bicicleta (Flamme rouge, Sprinter, Vélonimo y Dicycle Race).

Die Ludothek lädt Sie zu einem Spieleabend ein, bei dem es darum geht, in die Köpfe der anderen zu schlüpfen. Für den letzten Spieleabend der Spielzeit lädt die Ludothek Sie ein, Spiele zu entdecken, bei denen Sie erraten müssen, was Ihre Gegner und/oder Partner denken. Auf dem Programm stehen Spiele wie The Number, The Mind, Longueur d’ondes oder Fugitive. Ein kleiner Bonus für den Tag, an dem die Tour de France vorbeikommt, sind einige Radsportspiele für Fahrradfans (Flamme rouge, Sprinter, Vélonimo und Dicycle Race).

Mise à jour le 2023-07-01 par OT de l’Entre-deux-Mers