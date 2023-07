Concours de cartes postales Chemin des Écoliers Camblanes-et-Meynac, 1 juillet 2023, Camblanes-et-Meynac.

Camblanes-et-Meynac,Gironde

L’été arrive et la médiathèque vous invite à envoyer vos plus belles cartes postales sur le thème » l’aventure » pour le concours. À la clé un chèque livre de 30 €. L’ensemble des cartes postales seront ensuite exposées du 2 au 16 septembre à la médiathèque..

2023-07-01 fin : 2023-08-31 . .

Chemin des Écoliers

Camblanes-et-Meynac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



With summer just around the corner, the mediatheque invites you to send in your best postcards on the theme of « adventure » for the competition. The prize is a 30? book voucher. All postcards will then be exhibited from September 2 to 16 at the media library.

Con el verano a la vuelta de la esquina, la biblioteca multimedia le invita a enviar sus mejores postales sobre el tema « aventura » para el concurso. El premio es un vale de 30? en libros. Todas las postales se expondrán del 2 al 16 de septiembre en la mediateca.

Der Sommer steht vor der Tür und die Mediathek lädt Sie ein, Ihre schönsten Postkarten zum Thema « Abenteuer » für den Wettbewerb einzusenden. Als Preis winkt ein Büchergutschein im Wert von 30 ? Alle Postkarten werden dann vom 2. bis 16. September in der Mediathek ausgestellt.

Mise à jour le 2023-07-14 par OT de l’Entre-deux-Mers