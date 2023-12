Comédie Musicale « SISTER ACT » par la Cie Art Scène Chemin des Diligences Louvigné-de-Bais, 9 février 2024, Louvigné-de-Bais.

Louvigné-de-Bais Ille-et-Vilaine

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09

La troupe va jouer pour vous la comédie musicale française à succès !

Hilarante et pleine d’énergie ! Ne ratez pas cet événement incroyable qui se déroulera dans la très belle salle de spectacle de Louvigné-de-Bais.

Cette année, la troupe se met en scène dans la comédie musicale française « SISTER ACT ».

Comédie qui a rencontré un immense succès au théâtre Mogador, il y a quelques années.

Ils répètent depuis plusieurs mois les danses, les chants et les parties théâtrales de cette comédie pleine d’énergie et de bonne humeur.

La troupe compte assurer un spectacle de grande qualité, à l’image de l’autre comédie musicale à succès, « Les 10 commandements », qu’elle avait eu la chance de jouer en 2019 à Cornillé et qui avait été jouée 5 fois à guichet fermé (1500 spectateurs).

Chemin des Diligences Salle Intermède

Louvigné-de-Bais 35680 Ille-et-Vilaine Bretagne



