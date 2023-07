Bal des pompiers Chemin des deux saisons Montélimar, 14 juillet 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

La ville de Montélimar et l’amicale des sapeurs pompiers vous convient au traditionnel bal des pompiers le vendredi 14 juillet !.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Chemin des deux saisons Parc des deux rivières

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The town of Montélimar and the firefighters’ association invite you to the traditional firemen’s ball on Friday July 14!

La ciudad de Montélimar y el cuerpo de bomberos le invitan al tradicional baile de bomberos del viernes 14 de julio

Die Stadt Montélimar und der Freundeskreis der Feuerwehr laden Sie zum traditionellen Feuerwehrball am Freitag, den 14. Juli ein!

