Festival de musique FESTIVEULETTES Chemin des Courses Veulettes-sur-Mer, 29 juillet 2023, Veulettes-sur-Mer.

Veulettes-sur-Mer,Seine-Maritime

FESTIVEULETTES : 3ème édition du festival de musique avec de groupes de rock, pop et le brass band Christian Garros.

Festi village avec restauration et animations.

De 15h à 23h dans le chemin des courses.

Tarifs : adultes 12€, enfants 5€, gratuits – 6 ans..

2023-07-29 15:00:00 fin : 2023-07-29 23:00:00. .

Chemin des Courses

Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie



FESTIVEULETTES: 3rd edition of the music festival with rock and pop bands and the Christian Garros brass band.

Festi village with food and entertainment.

From 3pm to 11pm in the racetrack.

Prices: adults 12?, children 5?, free for children under 6.

FESTIVEULETTES: 3ª edición del festival de música con grupos de rock y pop y la banda de música Christian Garros.

Festi village con comida y entretenimiento.

De 15:00 a 23:00 h en el hipódromo.

Precios: adultos 12 euros, niños 5 euros, menores de 6 años gratis.

FESTIVEULETTES: 3. Musikfestival mit Rock- und Popgruppen und der Brass Band Christian Garros.

Festi village mit Essen und Unterhaltung.

Von 15 bis 23 Uhr in der Rennbahn.

Preise: Erwachsene 12?, Kinder 5?, kostenlos für Kinder unter 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche