LE GRAND CIRQUE DE NOËL DE TOULOUSE Chemin des Courses Toulouse, 25 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Le Cirque de Noël de Toulouse, c’est une sélection des meilleurs artistes internationaux primés dans les plus grands festivals de cirque au monde !.

2023-11-25 fin : 2024-01-07 . 25 EUR.

Chemin des Courses HIPPODROME DE LA CEPIERE

Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie



The Cirque de Noël de Toulouse is a selection of the best international artists who have won awards at the world’s biggest circus festivals!

El Cirque de Noël de Toulouse es una selección de los mejores artistas internacionales premiados en los mayores festivales de circo del mundo

Der Weihnachtszirkus von Toulouse ist eine Auswahl der besten internationalen Artisten, die auf den größten Zirkusfestivals der Welt ausgezeichnet wurden!

Mise à jour le 2023-11-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE