Atelier théâtre Chemin des Coteaux Nay, 6 mars 2024, Nay.

Nay Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 10:00:00

fin : 2024-03-06

Dans le cadre de sa saison culturelle hivernale et de l’itinérance littéraire de la maison d’édition « La Manufacture de livres » en Béarn du 5 au 9 mars, la Communauté de communes du Pays de Nay propose un atelier théâtre animé par l’auteure Anne Bourrel.

Anne Bourrel : romancière, nouvelliste, dramaturge, elle écrit aussi de la poésie et propose des performances de lecture accompagnée par divers musiciens. Déjà lauréate de six récompenses littéraires, elle est aussi l’autrice de deux pièces de théâtre, de quatre romans publiés à La Manufacture de livres dont le tout dernier « Le Roi du jour et de la nuit ».

Sur inscription..

Dans le cadre de sa saison culturelle hivernale et de l’itinérance littéraire de la maison d’édition « La Manufacture de livres » en Béarn du 5 au 9 mars, la Communauté de communes du Pays de Nay propose un atelier théâtre animé par l’auteure Anne Bourrel.

Anne Bourrel : romancière, nouvelliste, dramaturge, elle écrit aussi de la poésie et propose des performances de lecture accompagnée par divers musiciens. Déjà lauréate de six récompenses littéraires, elle est aussi l’autrice de deux pièces de théâtre, de quatre romans publiés à La Manufacture de livres dont le tout dernier « Le Roi du jour et de la nuit ».

Sur inscription.

Dans le cadre de sa saison culturelle hivernale et de l’itinérance littéraire de la maison d’édition « La Manufacture de livres » en Béarn du 5 au 9 mars, la Communauté de communes du Pays de Nay propose un atelier théâtre animé par l’auteure Anne Bourrel.

Anne Bourrel : romancière, nouvelliste, dramaturge, elle écrit aussi de la poésie et propose des performances de lecture accompagnée par divers musiciens. Déjà lauréate de six récompenses littéraires, elle est aussi l’autrice de deux pièces de théâtre, de quatre romans publiés à La Manufacture de livres dont le tout dernier « Le Roi du jour et de la nuit ».

Sur inscription.

.

Chemin des Coteaux Espace de vie sociale

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay