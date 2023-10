Métal à Nay Chemin des Coteaux Nay, 25 novembre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

L’association WATTS UP DOKTOR vous propose la 3e édition de METAL A NAY ! L’équipe travaille d’arrache pied vous concocter un plateau d’artistes de dingue avec comme d’habitude, un plateau 100% amateur, 100% local et 100% éclectique avec du Rock, du Metal, du Hard-Core.

A l’affiche de la soirée concerts :

AFTER THE LAST CIRCLE – DOOM/DEATH – PAU

NARITA – HARD ROCK – PAU

COLD HOPE – METAL HARDCORE – PAU

WIDE SHUT – METAL HARDCORE – SUDOUEST

KNOX – GROOVE METAL – PAU

MANIGANCE – POWER/HEAVY METAL – PAU

L’après midi aura lieu « Jouer sur scène, de la théorie à la pratique » avec l’association MASCALI d’Oloron..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Chemin des Coteaux Salle Petit Boy

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The WATTS UP DOKTOR association brings you the 3rd edition of METAL A NAY! As usual, the line-up is 100% amateur, 100% local and 100% eclectic, featuring rock, metal and hardcore.

On the bill for the evening’s concerts :

AFTER THE LAST CIRCLE – DOOM/DEATH – PAU

NARITA – HARD ROCK – PAU

COLD HOPE – HARDCORE METAL – PAU

WIDE SHUT – HARDCORE METAL – SUDOUEST

KNOX – GROOVE METAL – PAU

MANIGANCE – POWER/HEAVY METAL – PAU

The afternoon will be devoted to « Playing on stage, from theory to practice » with the MASCALI association from Oloron.

¡La asociación WATTS UP DOKTOR te trae la 3ª edición de METAL A NAY! El equipo se ha puesto manos a la obra para reunir un cartel de artistas locos con, como de costumbre, un cartel 100% amateur, 100% local y 100% ecléctico, con rock, metal y hardcore.

En el cartel de los conciertos de la noche :

AFTER THE LAST CIRCLE – DOOM/DEATH – PAU

NARITA – HARD ROCK – PAU

COLD HOPE – METAL HARDCORE – PAU

WIDE SHUT – HARDCORE METAL – SUDOUEST

KNOX – GROOVE METAL – PAU

MANIGANCE – POWER/HEAVY METAL – PAU

La tarde se dedicará a « Tocar en escena, de la teoría a la práctica » con la asociación MASCALI de Oloron.

Der Verein WATTS UP DOKTOR präsentiert Ihnen die dritte Ausgabe von METAL A NAY! Das Team arbeitet hart daran, Ihnen eine verrückte Künstlergruppe zusammenzustellen, die wie immer zu 100 % aus Amateuren, zu 100 % aus Einheimischen und zu 100 % aus Rock-, Metal- und Hard-Core-Musik besteht.

Auf dem Programm des Konzertabends stehen :

AFTER THE LAST CIRCLE – DOOM/DEATH – PAU

NARITA – HARD ROCK – PAU

COLD HOPE – METAL HARDCORE – PAU

WIDE SHUT – METAL HARDCORE – SUDOUEST

KNOX – GROOVE METAL – PAU

MANIGANCE – POWER/HEAVY METAL – PAU

Am Nachmittag findet « Auf der Bühne spielen, von der Theorie zur Praxis » mit dem Verein MASCALI aus Oloron statt.

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay