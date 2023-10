Octobre Rose Chemin des Coteaux Nay, 9 octobre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

L’Espace de Vie Sociale vous convie à une marche dans le cadre d’Octobre Rose. Elle sera suivi d’un temps d’information et de sensibilisation sur le dépistage et la prévention du cancer du sein. Vous pourrez également essayer le fameux vélo qui vous permettra de confectionner un smoothie aux fruits en pédalant sans trop d’effort.

Ouvert à tous, possibilité de venir à partir de 10h30..

2023-10-09 fin : 2023-10-09 10:30:00. EUR.

Chemin des Coteaux Espace de Vie Sociale

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Espace de Vie Sociale invites you to a walk as part of the Pink October campaign. It will be followed by an information and awareness session on breast cancer screening and prevention. You’ll also be able to try out the famous bicycle, which lets you make a fruit smoothie while pedaling without too much effort.

Open to all, starting at 10:30 a.m.

El Espace de Vie Sociale le invita a una marcha dentro de la campaña Octubre Rosa. Después de la caminata habrá una sesión de información y sensibilización sobre el cribado y la prevención del cáncer de mama. También podrá probar la famosa bicicleta, que le permite preparar un batido de frutas mientras pedalea sin demasiado esfuerzo.

Abierto a todos, puede acudir a partir de las 10.30 horas.

Der Espace de Vie Sociale lädt Sie zu einer Wanderung im Rahmen des Rosa Oktobers ein. Im Anschluss daran werden Sie über die Früherkennung und Prävention von Brustkrebs informiert und sensibilisiert. Sie können auch das berühmte Fahrrad ausprobieren, mit dem Sie einen Fruchtsmoothie zubereiten können, während Sie ohne große Anstrengung in die Pedale treten.

Offen für alle, Möglichkeit, ab 10:30 Uhr zu kommen.

