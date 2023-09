Visite Sonnailles Daban Chemin des Coteaux Nay, 6 octobre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de la semaine nationale des retraités et personnes âgées, faîtes la visite de la fabrique L’atelier Daban. Fabrique des sonnailles traditionnelles depuis 1660, cette visite va vous faire découvrir la mise à son des cloches spécifiques pour troupeaux et chiens de chasse.

Rendez vous à l’espace de vie sociale à 15h pour marcher ensemble jusqu’à la fabrique ou rendez-vous sur place à 15h30 (Bourdettes).

Inscription obligatoire par tel..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 17:30:00. EUR.

Chemin des Coteaux Espace de vie sociale

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the national week for the retired and elderly, visit the L?atelier Daban factory. This factory has been making traditional bells since 1660, and this tour will introduce you to the ringing of specific bells for herds and hunting dogs.

Meet at the Espace de Vie Sociale at 3 p.m. to walk to the factory, or go to the site at 3:30 p.m. (Bourdettes).

Registration required by tel.

Con motivo de la Semana Nacional de los Jubilados y las Personas Mayores, visite la fábrica L’atelier Daban. Esta fábrica lleva fabricando campanas tradicionales desde 1660, y esta visita le introducirá en el proceso de tocar campanas específicas para rebaños y perros de caza.

Cita en el Espace de Vie Sociale a las 15.00 h para caminar juntos hasta la fábrica, o bien acudir al lugar a las 15.30 h (Bourdettes).

Inscripción previa por tel.

Im Rahmen der nationalen Woche für Rentner und ältere Menschen können Sie die Fabrik L?atelier Daban besuchen. Die Fabrik stellt seit 1660 traditionelle Schellen her. Bei dieser Führung erfahren Sie, wie die Glocken für Herden und Jagdhunde zum Klingen gebracht werden.

Treffen Sie sich um 15 Uhr am Espace de vie sociale, um gemeinsam zur Fabrik zu laufen, oder treffen Sie sich um 15:30 Uhr vor Ort (Bourdettes).

Anmeldung erforderlich per Tel.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay