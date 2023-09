Land’Art Chemin des Coteaux Nay, 5 octobre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de la semaine nationale des retraités et personnes âgées, participez à une immersion au plus près de la nature afin de s’en imprégner et de créer une œuvre végétale éphémère mettant en avant la technique du Land’Art. Activité animée par les élèves de 2 ème année du CAP Services à la personne du lycée Nay-Baudreix.

Land Art : Tendance de l’art contemporain apparue aux États-Unis vers 1967 et caractérisée par un travail dans et sur la nature..

2023-10-05. EUR.

Chemin des Coteaux Espace de vie sociale

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the national week for retirees and senior citizens, take part in a close-up immersion in nature to immerse yourself in it and create an ephemeral work of plant life, using the Land Art technique. Activity led by 2nd year CAP Services à la personne students from Lycée Nay-Baudreix.

Land Art: A contemporary art trend that emerged in the United States around 1967, characterized by work in and on nature.

En el marco de la semana nacional de los jubilados y las personas mayores, participe en una inmersión en la naturaleza para sumergirse en ella y crear una obra efímera de vida vegetal utilizando la técnica del Land Art. Actividad dirigida por los alumnos de 2º curso del CAP Services à la personne del Lycée Nay-Baudreix.

Land Art: corriente de arte contemporáneo surgida en Estados Unidos en torno a 1967, caracterizada por el trabajo en y sobre la naturaleza.

Im Rahmen der nationalen Woche der Rentner und älteren Menschen können Sie an einem Ausflug in die Natur teilnehmen, um sich mit ihr vertraut zu machen und ein vergängliches Pflanzenwerk zu schaffen, das die Technik der Land-Art in den Vordergrund stellt. Die Aktivität wird von den Schülern des 2. Jahres des CAP Services à la personne des Lycée Nay-Baudreix geleitet.

Land Art: Ein Trend in der zeitgenössischen Kunst, der um 1967 in den USA entstand und sich durch die Arbeit in und an der Natur auszeichnet.

