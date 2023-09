Jeu time’s up Chemin des Coteaux Nay, 4 octobre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de la semaine nationale des retraités et personnes âgées, venez participer au jeu d’ambiance et d’équipe où chaque joueur doit faire deviner le maximum de mots à son équipe. Activité à partager avec des adolescents et suivie d’un goûter..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 16:00:00. EUR.

Chemin des Coteaux Espace de vie sociale – Maison de l’Ado

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the national week for retirees and senior citizens, come and take part in a team game where each player has to get his team to guess as many words as possible. An activity to share with teenagers, followed by a snack.

En el marco de la semana nacional de los jubilados y las personas mayores, ven a participar en el juego por equipos en el que cada jugador tiene que conseguir que su equipo adivine el mayor número posible de palabras. Una actividad para compartir con los adolescentes, seguida de un tentempié.

Nehmen Sie im Rahmen der nationalen Woche der Rentner und älteren Menschen an einem Stimmungs- und Teamspiel teil, bei dem jeder Spieler seinem Team so viele Wörter wie möglich erraten lassen muss. Diese Aktivität kann mit Teenagern geteilt werden, anschließend gibt es einen kleinen Snack.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay