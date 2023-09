Atelier création bijoux Chemin des Coteaux Nay, 4 octobre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de la semaine nationale des retraités et personnes âgées, Evelyne passionnée de perles et de bijoux, vous propose un atelier de fabrication de boucles d’oreilles.

Pour les adultes et adolescents..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 12:00:00. EUR.

Chemin des Coteaux Espace de vie sociale

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the national week for retirees and senior citizens, Evelyne, with her passion for beads and jewelry, offers an earring-making workshop.

For adults and teenagers.

En el marco de la semana nacional de los jubilados y las personas mayores, Evelyne, apasionada de los abalorios y la bisutería, propone un taller de fabricación de pendientes.

Para adultos y adolescentes.

Im Rahmen der nationalen Woche der Rentner und älteren Menschen bietet Ihnen Evelyne, die eine Leidenschaft für Perlen und Schmuck hat, einen Workshop zur Herstellung von Ohrringen an.

Für Erwachsene und Jugendliche.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay