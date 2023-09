Marche « bleue » et visite exposition Chemin des Coteaux Nay, 2 octobre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de la semaine nationale des retraités et personnes âgées, une petite marche pour se rendre à la Minoterie, Espace d’arts contemporain, afin de découvrir l’exposition « Borderlovers ». La Minoterie propose l’exposition de trois artistes œuvrant dans la région de Lisbonne et appartenant au collectif « Borderlovers » (accès PMR).

Possibilité de se rendre directement à la minoterie à 10h..

2023-10-02 fin : 2023-10-02 11:30:00. EUR.

Chemin des Coteaux Espace de vie sociale

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the national week for retired and elderly people, a short walk to La Minoterie, Espace d?arts contemporain, to discover the « Borderlovers » exhibition. La Minoterie presents an exhibition by three artists working in the Lisbon region and belonging to the « Borderlovers » collective (PRM access).

Possibility of arriving directly at La Minoterie at 10 a.m.

En el marco de la Semana Nacional de los Jubilados y las Personas Mayores, dé un pequeño paseo hasta La Minoterie, el centro de arte contemporáneo, para descubrir la exposición « Borderlovers ». La Minoterie acoge una exposición de tres artistas que trabajan en la región de Lisboa y que forman parte del colectivo « Borderlovers » (acceso PMR).

Se puede ir directamente a la Minoterie a las 10h.

Im Rahmen der nationalen Woche der Rentner und älteren Menschen bietet sich ein kurzer Spaziergang zur Minoterie, dem Raum für zeitgenössische Kunst, an, um die Ausstellung « Borderlovers » zu sehen. Die Minoterie zeigt eine Ausstellung von drei Künstlern, die in der Region Lissabon tätig sind und dem Kollektiv « Borderlovers » angehören (Zugang für Behinderte).

Es besteht die Möglichkeit, sich um 10 Uhr direkt in die Minoterie zu begeben.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay