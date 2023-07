VIN ET APÉRITIF – INSTANTS FESTIFS Chemin des Cordeliers Souzay-Champigny Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Souzay-Champigny VIN ET APÉRITIF – INSTANTS FESTIFS Chemin des Cordeliers Souzay-Champigny, 29 juillet 2023, Souzay-Champigny. Souzay-Champigny,Maine-et-Loire (Re)découvrez les vins du Clos des Cordeliers accompagnés de bouchées apéritives pour un moment convivial à partager !.

2023-07-29 fin : 2023-07-29 21:00:00. EUR.

Chemin des Cordeliers

Souzay-Champigny 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



(Re)discover Clos des Cordeliers wines accompanied by appetizers for a convivial moment to share! (Re)descubra los vinos del Clos des Cordeliers acompañados de aperitivos para compartir un momento agradable (Wieder-)Entdecken Sie die Weine des Clos des Cordeliers, begleitet von Aperitifhäppchen für einen geselligen Moment zum Teilen!

