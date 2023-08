Concert caritatif Chemin des Cordeliers Anet, 19 octobre 2023, Anet.

Anet,Eure-et-Loir

L’association NEXPRO qui rassemble plusieurs entreprises sur le bassin drouais organise son premier concert caritatif.

La soirée se déroulera le jeudi 19 octobre à 20h30 au Dianetum, à Anet..

2023-10-19 fin : 2023-10-19 . 35 EUR.

Chemin des Cordeliers

Anet 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The NEXPRO association, which brings together a number of companies in the Drouais area, is organizing its first charity concert.

The event takes place on Thursday October 19 at 8:30 pm at the Dianetum in Anet.

La asociación NEXPRO, que agrupa a varias empresas de la región del Drouais, organiza su primer concierto benéfico.

La velada tendrá lugar el jueves 19 de octubre a las 20.30 horas en el Dianetum de Anet.

Der Verein NEXPRO, der mehrere Unternehmen im Einzugsgebiet von Drouais vereint, organisiert sein erstes Benefizkonzert.

Der Abend findet am Donnerstag, den 19. Oktober um 20:30 Uhr im Dianetum in Anet statt.

Mise à jour le 2023-08-18 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX