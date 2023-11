MARCHÉ DE NOËL Chemin des Coopératives Saint-Marcel-sur-Aude, 1 décembre 2023, Saint-Marcel-sur-Aude.

Saint-Marcel-sur-Aude,Aude

Marché de Noël à Saint Marcel sur Aude

Créateurs, Artisanats et Commerçants

Faites votre Selfie avec le Père-Noël !.

2023-12-09 09:00:00 fin : 2023-12-09 19:00:00. .

Chemin des Coopératives

Saint-Marcel-sur-Aude 11120 Aude Occitanie



Christmas Market in Saint Marcel sur Aude

Designers, Craftsmen and Traders

Take a Selfie with Santa!

Mercado de Navidad en Saint Marcel sur Aude

Diseñadores, artesanos y comerciantes

Hazte un selfie con Papá Noel

Weihnachtsmarkt in Saint Marcel sur Aude

Designer, Kunsthandwerker und Händler

Machen Sie Ihr Selfie mit dem Weihnachtsmann!

Mise à jour le 2023-11-28 par A.D.T. de l’Aude / OT – Côte du Midi