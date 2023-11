ATELIER VINS & CHOCOLATS Chemin des Conquêtes Domaine des Conquêtes Aniane, 8 novembre 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

Dans un cadre convivial et chaleureux, voyagez dans l’univers du vin et du chocolat le temps d’un atelier ludique et surprenant. Après une présentation de notre Domaine familiale, nous vous expliquerons les méthodes de fabrication du chocolat et vous découvriez les similitudes qui lient ces deux univers.L’atelier se poursuit avec la dégustation des vins du Domaine accompagnés d’une sélection de ch.

2023-11-08 09:00:00 fin : 2024-12-29 12:00:00. EUR.

Chemin des Conquêtes

Domaine des Conquêtes

Aniane 34150 Hérault Occitanie



In a warm and friendly setting, take a trip into the world of wine and chocolate for a fun and surprising workshop. After an introduction to our family-run Domaine, we’ll explain how chocolate is made, and you’ll discover the similarities between these two worlds

Haga un viaje al mundo del vino y del chocolate en este divertido y sorprendente taller. Tras una presentación de nuestra finca familiar, le explicaremos los métodos utilizados para elaborar chocolate y descubrirá las similitudes entre estos dos mundos

In einer freundlichen und herzlichen Atmosphäre können Sie während eines spielerischen und überraschenden Workshops in die Welt des Weins und der Schokolade eintauchen. Nach einer Vorstellung unseres Familienbetriebs erklären wir Ihnen die Methoden der Schokoladenherstellung und Sie entdecken die Ähnlichkeiten, die diese beiden Welten miteinander verbinden.Der Workshop wird mit einer Weinprobe for

