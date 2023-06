Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Sur une avancée rocheuse dominant le confluent de la Vère et du ruisseau des Combals, vous trouverez l'église Saint-Etienne de Brès.

Autrefois rattachée à l’église Saint-Sauveur en tant qu’annexe (aux côtés de l’église Saint-Cirice de Milhavet), elle est mentionnée dans des textes remontant avant l’an mil.

À l'origine dépendante de l'abbaye Saint-Géraud d'Aurillac, puis de Conques, cette église présente un clocher-mur et un plan en forme de croix latine qui lui confèrent son caractère unique. L'oculus ajoute à son charme. À l'intérieur, vous serez captivé par les vestiges de peintures et de décorations qui retiennent l'attention des visiteurs.

