FESTIVAL VENTS DE SCÈNES – CÉSAR Chemin des clergues Ginestas, 20 juillet 2023, Ginestas.

Ginestas,Aude

Le Festival Vents de Scènes organisé par les communes de Paraza, Saint Marcel, Ginestas, Saint Nazaire, Roubia, Ventenac, Argens et Sainte Valière, présente César par la Compagnie Baudracco.

Césariot, après la mort de Panisse, apprend que celui-ci n’est pas son père et que son géniteur est MARIUS, fils de César, qu’on lui décrit plus ou moins come un renégat. Pour en avoir le cœur net, il décide de le rencontrer incognito et s’informe auprès de son entourage..

2023-07-20 21:00:00 fin : 2023-07-20 . EUR.

Chemin des clergues

Ginestas 11120 Aude Occitanie



The Festival Vents de Scènes, organized by the communes of Paraza, Saint Marcel, Ginestas, Saint Nazaire, Roubia, Ventenac, Argens and Sainte Valière, presents César by Compagnie Baudracco.

Césariot, after the death of Panisse, learns that Panisse is not his father and that his progenitor is MARIUS, son of César, who is more or less described as a renegade. To find out for sure, he decides to meet him incognito, and makes enquiries among his entourage.

El Festival Vents de Scènes, organizado por los municipios de Paraza, Saint Marcel, Ginestas, Saint Nazaire, Roubia, Ventenac, Argens y Sainte Valière, presenta César, de la Compagnie Baudracco.

Césariot, tras la muerte de Panisse, se entera de que Panisse no es su padre y que su progenitor es MARIUS, hijo de César, al que se describe más o menos como un renegado. Para saberlo con certeza, decide reunirse con él de incógnito y hace averiguaciones en su entorno.

Das Festival Vents de Scènes, das von den Gemeinden Paraza, Saint Marcel, Ginestas, Saint Nazaire, Roubia, Ventenac, Argens und Sainte Valière organisiert wird, präsentiert César von der Compagnie Baudracco.

Césariot erfährt nach dem Tod von Panisse, dass dieser nicht sein Vater ist, sondern sein Erzeuger MARIUS, der Sohn Cäsars, der ihm mehr oder weniger als Abtrünniger beschrieben wird. Um sich Gewissheit zu verschaffen, beschließt er, ihn inkognito zu treffen und fragt in seinem Umfeld nach.

