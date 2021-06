Lyon Théâtre des Célestins Métropole de Lyon Chemin des Célestins, un concert illustré Théâtre des Célestins Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Théâtre des Célestins, le mardi 8 juin à 19:00

Laissez-vous embarquer pour un voyage poétique et intimiste aux Célestins, théâtre de Lyon. Aux dessins réalisés sur scène par Alfred répondent des textes lus par Olivier Ka – inspirés de l’histoire du plus vieux théâtre lyonnais – et les mélopées de Bastien Lallemant. Le concert sera suivi par une vente en avant-première du roman graphique Chemin des Célestins (éditions Lyon BD) créé par Alfred dans le cadre d’une résidence organisée en 2020 aux Célestins, Théâtre de Lyon.

Un concert illustré d'Alfred avec Bastien Lallemant et Olivier Ka
Théâtre des Célestins
4 rue Charles-Dullin, Lyon 2e

2021-06-08T19:00:00 2021-06-08T21:00:00

