Tous en forêt Chemin des Cateliers Saint-Étienne-du-Rouvray, 27 septembre 2023, Saint-Étienne-du-Rouvray.

Saint-Étienne-du-Rouvray,Seine-Maritime

Les forestiers invitent tous les usagers à venir les rencontrer au cours d’une opération originale « Tous en forêt » pour répondre à vos questions.

Réchauffement climatique, accueil du public, protection de la biodiversité, coupes d’arbres, destination des bois…Si ces sujets vous questionnent, c’est le moment de venir en parler!

Sur le territoire de Rouen, 3 points de rencontre vous sont proposés :

– Roumare : parking parc animalier (Canteleu)

– Verte : parking Grand Canton (Bois Guillaume)

– La Londe Rouvray : Maison des forêts (Orival).

2023-09-27 14:00:00 fin : 2023-09-27 16:30:00. .

Chemin des Cateliers

Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie



Foresters are inviting all users to come and meet them during an original « Tous en forêt » operation to answer your questions.

Global warming, welcoming the public, protecting biodiversity, tree-cutting, wood destination… If you’re wondering about any of these topics, now’s the time to come and talk!

There are 3 meeting points in the Rouen area:

– Roumare: animal park parking lot (Canteleu)

– Verte: Grand Canton parking lot (Bois Guillaume)

– La Londe Rouvray: Maison des forêts (Orival)

Los guardas forestales invitan a todos los usuarios a reunirse con ellos durante una original operación « Todo en el bosque » para responder a sus preguntas.

Si tiene preguntas sobre el calentamiento global, la acogida del público, la protección de la biodiversidad, la tala de árboles, qué hacer con la madera, etc., ¡es el momento de venir a hablar!

Hay 3 puntos de encuentro en la zona de Rouen:

– Roumare: aparcamiento del parque de animales (Canteleu)

– Verte: aparcamiento del Gran Cantón (Bois Guillaume)

– La Londe Rouvray: Maison des forêts (Orival)

Die Förster laden alle Nutzer ein, sie im Rahmen der originellen Aktion « Alle in den Wald » zu besuchen und Ihre Fragen zu beantworten.

Wenn Sie Fragen zu den Themen Klimawandel, Besucherzahlen, Schutz der Artenvielfalt, Baumfällungen und Holznutzung haben, dann ist es an der Zeit, mit Ihnen zu sprechen

Im Gebiet von Rouen gibt es drei Treffpunkte, an denen Sie sich treffen können:

– Roumare: Parkplatz Tierpark (Canteleu)

– Verte: Parkplatz Grand Canton (Bois Guillaume)

– La Londe Rouvray: Maison des forêts (Orival)

Mise à jour le 2023-09-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche